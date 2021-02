Un nuevo video promocional de WandaVision tantea los misterios que se revelarán en los próximos episodios

Disney Plus no ha querido revelar ningún avance para el sexto episodio de WandaVision, pero pese a que hasta ahora no hay vistazos especiales para el próximo capítulo, en la antesala del estreno del episodio se dio a conocer un nuevo video promocional.

Este material titulado “Stay Tuned” no muestra escenas nuevas, pero incluye a Paul Bettany (Vision), Elizabeth Olsen (Wanda) y Kathryn Hahn (Agenes) hablando sobre la propuesta de la serie junto al director Matt Shakman.

En ese sentido, el objetivo de este clip es anticipar que los próximos capítulos de la serie estarán cargados de revelaciones.

“Creo que será realmente satisfactorio cuando la gente se dé cuenta de lo que está en el corazón de esta serie”, prometió Bettany en el video que concluye con una intrigante toma de Wanda frente a lo que parece ser la gema de la mente.

Puedes ver el video a continuación:

WandaVision tendrá nueve episodios, por lo que la acción que se prometió para el final de la serie debería comenzar pronto considerando que esta semana se lanzará el sexto capítulo.