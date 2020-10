Un Príncipe en Nueva York 2 llegará a Amazon Prime

Debido a la pandemia los estudios han tendio que tomar decisiones especiales con sus apuestas para este año. Así, mientras varias compañías han optado por aplazar a sus estrenos dejando a Wonder Woman 1984 como casi la única película que aún planea presentarse en cines este 2020, otras empresas han optado por llevar sus nuevas producciones a plataformas digitales o servicios de streaming.

En ese sentido, siguiendo lo que ya había hecho previamente con Netflix y The Trial of the Chicago 7, Paramount Pictures optó por venderle Un Príncipe en Nueva York 2 a Amazon Studios.

De acuerdo a Deadline, el acuerdo entre ambas compañías ya se selló y Amazon desembolsó cerca de de $125 millones de dólares para quedarse con la película protagonizada por Eddie Murphy.

Originalmente Paramount planeaba estrenar a Un Príncipe en Nueva York 2 en cines durante la Navidad de este 2020. No obstante, debido a la incertidumbre que la pandemia ha provocado en ese mercado, la compañía finalmente consideró que lo mejor era venderle la cinta a Amazon.

En ese sentido, aunque Amazon aún no anuncia nada, desde Variety sostienen que el streaming planearía estrenar la película el próximo 18 de diciembre. Todo para que podamos ver las nuevas aventuras de Akeem en un contexto navideño.

Por supuesto, esta nueva película será una secuela de Un Príncipe en Nueva York, la cinta de 1997 que en inglés es conocida como Coming to America.

En esta secuela dirigida por Craig Brewer (Dolemite is My Name) Murphy volverá a interpretar al príncipe Akeem, quien esta vez “se convertirá en el rey del país ficticio de Zamunda cuando descubra que tiene un hijo que nunca conoció en Estados Unidos: un nativo de Queens conocedor de las calles llamado Lavelle. Para honrar el último deseo del ex rey de preparar a su nieto como príncipe heredero, Akeem y Semmi partieron hacia Estados Unidos”.