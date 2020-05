Un rumor asegura que también habrían planes para lanzar el corte de Suicide Squad de David Ayer

En un giro que parecía inevitable desde que HBO Max anunció que finalmente lanzará la versión de Justice League de Zack Snyder el próximo año, los rumores entorno al desarrollo del corte del director y otros planes del streaming han comenzado a multiplicarse.

Esta vez desde un portal llamado The Cultured Nerd aseguran saber qué compañía completará los efectos visuales de la nueva versión de Justice League y más aún aseguran que el “Snyder Cut” no sería la única nueva edición de una película del DCEU que estaría en desarrollo.

De acuerdo a ese sitio que no es muy conocido y por ende tampoco es muy fiable, Zoic Studios (Lucy in the Sky, Avengers: Age of Ultron) tendría la misión de completar los efectos visuales de Justice League. Todo mientras la compañía también trabajaría para terminar el corte de Suicide Squad de David Ayer.

Sí, el sitio sostiene que también estaría en desarrollo una nueva edición de la criticada película de 2016 que involucraría un arco diferente para Enchantress y más presencia del Joker de Jared Leto.

En ese sentido, el sitio afirma que el estudio tardaría nueve meses en completar su trabajo en Suicide Squad y tres meses en Justice League sin considerar las eventuales refilmaciones. No obstante, nada de esto está confirmado y es preciso poner en perspectiva este rumor.

Después de todo, actualmente no hay nada que respalde esta información y si bien algunos fanáticos han clamado por el “Ayer Cut” de Suicide Squad, aún no hay ningún tipo de anuncio oficial y sigue siendo algo con mucho menos alcance que toda la campaña por el corte de Snyder.