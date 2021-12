Un rumor dice que Daredevil aparecería en varias series de Marvel Studios para Disney Plus

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home y Hawkeye]

Pese a que el propio Kevin Feige confirmó que Charlie Cox será el Matt Murdock/ Daredevil del MCU, hasta el momento no existe claridad respecto a qué producciones involucrarán el regreso del personaje. De hecho, más allá del cameo de Murdock en Spider-Man: No Way Home, desde Marvel Studios no han fijado un plan a futuro para el personaje.

En ese sentido, durante las últimas semanas se han multiplicado los rumores respecto a los planes para Daredevil y en particular un supuesto reporte sostiene que la aparición de Matt en No Way Home solo sería el comienzo de una extensa historia televisiva para el personaje.

Este rumor fue difundido a través de Reddit y sostiene que Matt Murdock aparecería en las series de She-Hulk, Moon Knight, Echo, Iron Heart y Armor Wars.

El supuesto informe no detalla la envergadura del papel de Matt en Moon Knight, Echo, Iron Heart y Armor Wars. No obstante, sostiene que el abogado sería parte de dos episodios de She-Hulk y en el contexto de esa serie no solo pelearía junto a Jennifer Walters (vistiendo un traje rojo con amarillo), sino que también entablaría una especie de relación amorosa con la prima de Bruce Banner.

“Jennifer lleva un caso contra un sastre de superhéroes y Matt es el abogado defensor de él. Murdock totalmente derrota Jen y van a tomar algo, se llevan bien, y él le ofrece a Jen un lugar en Hell’s Kitchen con su empresa. Más tarde pelean debido a una confusión, pero terminan formando equipo y finalmente durmiendo juntos. Hay una escena en la que están haciendo el amor en un sofá y Wong busca ayuda. Es muy parecido a Matt Murdock de la serie de Netflix. Lleva un traje amarillo y rojo, pero el amarillo es más oscuro y tenue que en la versión de los cómics”, dice el reporte.

Por supuesto, esta información está lejos de ser algo confirmado y no hay que tomarlo como algo más que un rumor. No obstante, si esto se llegara a comprobar, aparentemente el plan de Marvel Studios sería posicionar Matt Murdock como una figura clave en sus próximas historias.