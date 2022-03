Un rumor dice que Grogu tendría una inesperada mejora de combate en la tercera temporada de The Mandalorian

[Esta nota podría incluir spoilers sobre la tercera temporada de The Mandalorian]

Por cortesía de The Book of Boba Fett ya sabemos que la próxima vez que Din Djarin y Grogu aparezcan en pantalla, el dúo no solo tendrá una nueva nave, sino que a tierna criatura conocida coloquialmente como “Baby Yoda” también portará la protección que el Mando forjó para él. Sin embargo, aquella mejora al vestuario de Grogu solo sería la punta del iceberg respecto a lo que estaría preparando la tercera temporada de The Mandalorian de acuerdo a un nuevo rumor.

Según el portal Making Star Wars, la tercera temporada de The Mandalorian traería de regreso a nada más ni nada menos que IG-11 el droide con la voz de Taika Waititi que tuvo destacados momentos en el primer ciclo de la serie.

Pero IG-11 no solo regresaría para retomar el cuidado de Grogu ya que según este rumor el personaje jugaría un papel clave en el nuevo estilo de batalla del personaje. Después de todo, de acuerdo a Making Star Wars, IG-11 se desempeñaría como un mecha para “Baby Yoda”.

Sí, Grogu ocuparía a ese droide como un traje de batalla durante los próximos episodios de The Mandalorian.

Específicamente este rumor dice que “Baby Yoda” recibiría una armadura de beskar propiamente tal durante los siguientes episodios de la serie, pero también “literalmente se sienta dentro del cofre de un IG-11 modificado que ha sido reforzado con beskar y se ha convertido en la armadura mandaloriana”. Todo mientras IG-11 también operaría como una especie de asistente bajo el control de Grogu y el rumor lo compara a Jarvis de Marvel asegurando que el droide entregaría “datos sobre las probabilidades de éxito y protegería al niño cuando es necesario”.

Por supuesto, nada esto está confirmado y por ahora solo está en el terreno de los rumores de Star Wars al igual que esas fotos que sostienen que el tercer ciclo de The Mandalorian podría tener una conexión con The Last Jedi.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno.