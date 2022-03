Supuestas fotos filtradas podrían anticipar una conexión entre The Mandalorian y The Last Jedi

Gracias a un notable tráiler y las primeras imágenes, durante esta semana la atención de los fanáticos de Star Wars ha estado completamente enfocada en lo que será la serie de Obi-Wan Kenobi. Sin embargo, un nuevo rumor no quiere que se olviden de la primera serie de la franquicia espacial para Disney Plus: The Mandalorian.

Aunque Lucasfilm y Disney Plus todavía no establecen una fecha para el regreso del Mando y Grogu, durante esta semana comenzaron a circular a través de redes sociales fotos que supuestamente corresponderían al tercer ciclo de la serie comandada por Jon Favreau.

Estas imágenes que originalmente fueron compartidas a través del 4chan y posteriormente fueron recogidas en Reddit antes de dar el salto a otras plataformas, consisten en dos fotos bastante generales que muestran lo que podría ser la cabina o una cápsula de escape de una nave, y parte de una construcción que podría corresponder a algo del Imperio.

En ese sentido, lo más llamativo es la tercera imagen que muestra nada más ni nada menos que un grupo de cascos rojos. Aunque a simple vista esos podrían ser calificados como cascos mandalorianos, pero si se fijan atentamente su forma no estaría completamente en la misma línea de los cascos mandalorianos que conocemos hasta ahora.

Así, a raíz de las dudas ante qué personajes podrían ocupar aquellos cascos, un reporte del sitio Making Star Wars sostiene que el tercer ciclo de The Mandalorian involucraría guardias pretorianos como aquellos que aparecieron en Star Wars: The Last Jedi y esos personajes serían acompañados por “stormtroopers en trajes rojos con cascos estilo Mando”.

Tengan en cuenta que este rumor surgió después de que aparecieran las fotos y en el mismo artículo de Making Star Wars no dudan en especular con que esta escena podría tener relación con “el arco de la historia de la clonación y tal vez incluso con el mismo Snoke”. Es decir, hacen eco de teorías bastante populares, y por lo tanto lo mejor es tomar toda esta información con cautela por ahora.

La tercera temporada de The Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a fines de este año.