Hayden Christensen promete a un Darth Vader “muy poderoso” junto a la primera imagen del sith en la serie de Obi-Wan Kenobi

Aunque su presencia se dejó sentir en el tráiler, el primer tráiler oficial de Obi-Wan Kenobi no nos mostró a Darth Vader. Pero como ya está confirmado que ese personaje será parte de la nueva serie de Star Wars, la espera por primer vistazo al malvado Señor de los Sith en esa nueva producción para Disney Plus no fue muy larga.

Después de todo, durante este jueves el portal EW se encargó de revelar la primera imagen de Darth Vader en la serie de Obi-Wan. Como podrán ver a continuación, esta foto muestra Vader en toda su icónica maldad dentro de su cámara de meditación.

Así, aunque se ha rumoreado que el actor será rejuvenecido para algunas escenas, Hayden Christensen no quiso confirmar si aparecerá o no fuera del traje de Vader.

“Ojalá pudiera decírtelo”, respondió Christensen al ser consultado respecto a si volveremos a ver su rostro en la franquicia espacial tras lo que fue Revenge of The Sith. “He jurado guardar el secreto”.

Pero aunque no quiso adelantar nada respecto a su caracterización como Darth Vader, Christensen prometió que su nueva incursión como el villano será intimidante.

“Vamos a ver a un Vader muy poderoso”, anticipó el actor.

Obi-Wan Kenobi estará ambientada después de los eventos de Revenge of The Sith y antes de la película original de Star Wars, por lo que su historia mostrará a un Kenobi exiliado en Tatooine que está intentando cuidar desde la distancia a un pequeño Luke Skywalker. Pero, por razones que aún no son reveladas, el Jedi no podrá quedarse tranquilo en el planeta de los dos soles y tendrá que viajar por la galaxia en una nueva misión mientras es perseguido por los Inquisidores y el mismismo Vader.

En ese sentido, aunque una de las primeras cosas que Lucasfilm anticipó sobre esta serie fue una nueva pelea entre Kenobi y su ex-padawan, el guionista Joby Harold aclaró que la presencia de Darth Vader en el programa tendrá su propio sello.

“Su sombra se proyecta sobre gran parte de lo que hacemos. Y el grado de su proximidad a esa sombra es algo que descubriremos. Pero él es una gran parte emocional del espectáculo para Obi-Wan, y posiblemente también más allá de eso”, dijo Harold.

Obi-Wan Kenobi se estrenará este 25 de mayo mediante Disney Plus.