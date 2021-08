Un rumor dice que Scarlet Witch pelearía con un personaje de las películas de Marvel realizadas por Fox durante Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría incluir a un personaje de las películas de Marvel realizadas por Fox o al menos eso es lo que sostiene un nuevo rumor en torno a la cinta dirigida por Sam Raimi.

Si bien aún no hay nada confirmado al respecto, recientemente el reportero Daniel Richtman publicó en Twitter que “en Doctor Strange 2, Wanda luchará contra alguien del Fox-Verse”.

Así, aunque Richtman sostiene que no puede revelar la identidad del personaje, a propósito de un tweet sobre la pelea entre Thanos y Doctor Strange en Avengers: Infinity War, el filtrador aseguró que esta supuesta batalla entre el misterioso personaje y Scarlet Witch “podría superar esa pelea”.

Por ahora no hay nada que permita confirmar o desmentir categóricamente al reporte de Richtman, por lo que mientras esta información permanece en el terreno de los rumores cabe recordar que Doctor Strange in the Multiverse of Madness obviamente abordará el tema del Multiverso y claramente aquello podría servir como una excusa para recuperar (aunque sea brevemente) a personajes de las películas de Fox sobretodo considerando que durante buena parte de su historia Scarlet Witch no solo estaba ligada a los mutantes, sino que su caracterización se entrelazaba con personajes que aparecen en las cintas de los X-Men como Magneto y Quicksilver. De hecho, ese mismo vinculo dio pie al famoso y comentado cameo de Evan Peters en WandaVision.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness planea estrenarse en marzo de 2022.