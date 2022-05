Un spoiler de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llega de la mano de uno de los actores de voz

Un actor de voz de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, habría realizado sin querer, un spoiler, sobre la segunda entrega, revelando un personaje que regresaría en esta secuela.

La información fue dada a conocer por Eurogamer, quienes apuntan que el actor de voz italiano, Pietro Ubaldi para Daruk, recientemente se refirió a la secuela del juego dando a conocer algo de información que hasta el momento no se sabía.

El actor, que fue el encargado del doblaje en italiano para Daruk en Breath of the Wild, señaló que grabó líneas para la secuela, agregando que no sólo hizo para el personaje, lo cual ya de por si es un spoiler, ya que también menciona que lo hizo para uno de los antepasados de este.

Al momento de ser consultado por más detalles de este antepasado, este dijo que no recordaba el nombre, por lo que habrá que esperar para ver de quien se trata.

Cabe recordar que recientemente desde Nintendo decidieron retrasar el lanzamiento del juego hasta 2023, por lo que aún habrá que esperar un tiempo para disfrutar del juego.