Un tráiler anticipa al especial navideño de The Movies That Made Us

En su primera temporada The Movies That Made Us cubrió la historia de dos películas que se asocian frecuentemente a la época navideña: Mi Pobre Angelito y Duro de Matar. Pero aunque probablemente los fanáticos de esas producciones querrán revivir esos episodios de cara a estas fiestas de fin de año, The Movies That Made Us planea estrenar un especial navideño en las próximas semanas.

Dicho especial se llamará The Holiday Movies That Made Us (Las películas navideñas que nos formaron) y, de acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, constará con dos episodios enfocados en Elf y El extraño mundo de Jack.

Siguiendo la misma dinámica de las entregas anteriores, esos episodios explorarán la realización de esas películas junto a los desafíos y problemas que enfrentaron sus responsables. Todo como parte de una apuesta que queda bastante clara en un tráiler que fue publicado originalmente en el sitio de la serie en Netflix y pueden ver a continuación:

The Holiday Movies That Made Us llegará a Netflix el 1 de diciembre.