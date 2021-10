Un tráiler confirma que Toph será parte del gigantesco crossover de Nickelodeon All-Star Brawl

Avatar: The Last Airbender es una de las franquicias más populares de Nickelodeon por lo que no resulta sorprendente que varios personajes del mundo de Aang y compañía sean parte de Nickelodeon All-Star Brawl, el videojuego que básicamente será un gran crossover de propiedades de ese canal.

En ese sentido, durante esta semana no solo se dieron a conocer dos avances enfocados en los movimientos que tendrán Aang y Korra en el juego, sino que también se reveló un adelanto que confirma la participación de Toph Beifong en el título desarrollado por Fair Play Labs y Ludosity.

Toph Beifong es uno de los personajes más poderosos del mundo de Avatar: The Last Airbender (omitiendo claro a las distintas encarnaciones del Avatar) por lo que ciertamente es una adición formidable para un título de lucha y, como pueden ver en el siguiente video, sus movimientos serán implacables contra figuras como Patricio Estrella.

Y como si eso no fuera suficiente para despertar la curiosidad de los fanáticos de Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra, como señalamos al comienzo de esta nota recientemente los editores del juego, Game Mill, también revelaron acercamientos a los movimientos de Aang y Korra.

Nickelodeon All-Star Brawl será lanzado el 5 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Windows PC.