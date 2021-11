Un youtuber encontró una valiosa carta de Charizard durante una transmisión en vivo

Lee Steinfeld, el youtuber conocido como “Leonhart”, vivió un memorable momento durante una reciente transmisión en vivo. Días atrás el creador de contenido enfocado en Pokémon realizó un streaming dedicado al unboxing de una caja de cartas la franquicia. Todo con el objetivo de encontrar una valiosa carta de Charizard.

A lo largo de más de una hora, Steinfeld abrió varios paquetes y, aunque encontró algunas cartas llamativas, Charizard seguía siendo esquivo...hasta el último paquete.

Sin perder la esperanza Steinfeld comenzó a cerrar la transmisión mientras abría el último paquete de cartas que lucía un Venusaur en su cubierta y aunque inicialmente aquel pack no incluía grandes sorpresas, como el youtuber se aseguró de que la carta especial quedara al final, luego de revisar todo el paquete encontró el coleccionable que ansiaba: la denominada “Shadowless Charizard”.

“Leonhart” naturalmente no pudo ocultar su emoción y en un estado de total euforia celebró su hallazgo: “¡Es Charizard, en el último paquete! Oh Dios, tengo que detenerme ¡ Estoy a punto de desmayarme! “¡Es Charizard, en el último paquete! Por primera vez en la historia, un Charizard ha sido encontrado en vivo en YouTube”.

“Dios mío, no pueden escribir esto mejor, amigos míos, no pueden escribir esto mejor”, agregó. “¡Hemos hecho historia! Me voy a desmayar”.

En el siguiente video pueden ver cómo “Leonhart” abre el último paquete y celebra la carta de Charizard:

Si bien en general las cartas de Pokémon han experimentado un auge durante el último tiempo, “Shadowless Charizard” es una carta particularmente valiosa ya que no solo representa a uno de los pokémon más reconocidos y populares de la franquicia, sino que corresponde a una tanda de la primera edición del juego de cartas de Pokémon que, como señala su nombre, no incluía ciertos detalles como la sombra en algunos elementos de la carta.

En ese sentido, cabe señalar que a comienzos de este año una carta de “Shadowless Charizard” fue subastada por más de $311 mil dólares, por lo que aunque no está claro qué calificación de conservación recibirá la carta que encontró Steinfeld, es evidente que el youtuber tiene en sus manos a un valioso coleccionable.