Una campaña en Instagram busca evitar que los usuarios sean víctimas de estafas dentro de la red social

Los engaños en Internet no son algo nuevo. De hecho, los perfiles falsos y las personas inescrupulosas que utilizan las redes sociales y otras plataformas para engañar a los usuarios existen desde hace varios años, sin embargo, durante los últimos meses, y debido al incremento en la actividad online por la pandemia, prácticas como el phishing han registrado un considerable aumento.

En ese escenario, desde Instagram decidieron colaborar con un ONG llamada Faro Digital para lanzar un campaña en esa plataforma. Todo con el fin de informar a los usuarios sobre los recursos y herramientas que existen para que puedan proteger sus cuentas y evitar ser víctimas de estafas en esa plataforma.

“El aislamiento social producto de la pandemia aceleró un proceso que ya venía en marcha: la digitalización de muchos de los aspectos de nuestras vidas(...)”, explicó Facundo Bianco, director de comunicaciones de Faro Digital, en una entrevista para Mouse. “Con la virtualización de nuestra vida también se incrementan los riesgos en estos espacios. El que pasaba mucho tiempo en internet, lo aumentó. Y muchos y muchas que todavía no la utilizaban diariamente, comenzaron a hacerlo. En ese marco, las estafas online se multiplicaron y diversificaron, por lo que es importante poder apoyar a la ciudadanía, informando y concientizando acerca de distintos métodos de resguardo de su información”.

De acuerdo a Bianco, las estafas más comunes que se ven Instagram y otras redes sociales tienen que ver con el ámbito bancario ya que esa sería la forma más sencilla de acceder a un montón de información sensible sobre las personas. Pero también existen engaños que en la línea de las ventas fraudulentas.

“En general, lo que solicitan es un blanqueo de clave o la confirmación de algunos datos personales”, advirtió Bianco sobre los engaños bancarios. “Son perfiles falsos, bastante bien hechos en su apariencia y su forma de comunicarse”.

“Otra estafa de la que hemos recibido noticias durante estos meses, tiene que ver con un usuario que se comunica con vos como haciéndose pasar por gente de Instagram, pidiéndote que sigas unos pasos para certificar tu cuenta”, agregó. “Es importante que todos y todas sepan que Instagram jamás te contactará por mensaje directo pidiéndote que ingreses algún dato”.

De hecho, desde la red social están conscientes de que hay personas que se hacen pasar por ellos y, siguiendo la línea de lo planteado por la ONG, aseguran que los usuarios tienen que poner mucha atención a las cuentas con las que interactúan.

“El phishing es un problema común en internet: los estafadores se hacen pasar por cuentas de grandes empresas o figuras públicas y hasta por el equipo de Instagram para lograr que las personas compartan la información de sus cuentas”, argumentó un vocero de la red social. “Por eso, hay que prestarle atención no sólo a cómo Instagram se comunica con las personas sino también a las características de las cuentas que te solicitan información”.

Pero ¿qué pueden hacer los usuarios cuando se topan con una cuenta sospechosa?

En primer lugar Instagram dice que hay que tener sospechas o al menos resguardo cuando vemos “cuentas de empresas, organizaciones o figuras públicas que no estén verificadas, no tengan un número considerable de seguidores o sus cuentas sean privadas”. Todo mientras evidentemente también hay que estar atentos a los Mensajes Directos que piden hacer click en enlaces.

De acuerdo a plataforma, es importante que las personas realicen denuncias cuando consideren sospechosa a una cuenta, publicación o anuncio, ya que eso permite que Instagram evalúe la situación y eventualmente tome medidas si es necesario.

Para denunciar no hay que realizar un proceso muy engorroso y solo deben presionar los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha del perfil que quieren reportar y seleccionar la opción “Denunciar” para seguir los pasos correspondientes.

“Queremos asegurarnos de que las personas tengan una experiencia segura y positiva en Instagram. Por eso, también brindamos herramientas a la comunidad para que reporten contenidos o acciones malintencionadas y se mantengan a salvo de estafas, hackeos o acciones de phishing. Creemos que es importante que las personas sepan cuáles son las herramientas disponibles y cómo proteger su seguridad”, señaló un vocero de Instagram.

Si no están convencidos de denunciar a una cuenta por las potenciales repercusiones, Instagram dice que no habría nada que temer porque “las denuncias son anónimas y la cuenta denunciada no verá quién lo ha hecho”.

Desde Faro Digital comentan que “por una cuestión de brecha generacional, los adultos y adultas mayores son víctimas potenciales” de engaños en redes sociales como Instagram, sin embargo, advierten que igualmente todos los usuarios podrían ser blanco de estos engaños.

“Lo cierto es que hay estafas de lo más variadas, con distintos niveles de innovación y diseño. Hay que estar sumamente atentos y atentas”, comentó Facundo Bianco.

En ese sentido, aunque Instagram dice que tiene a equipos y herramientas con inteligencia artificial dedicadas a revisar las denuncias y regular este tipo de prácticas, Faro Digital espera que su campaña de publicaciones en su cuenta de la red social ayude a que las personas estén más seguras en un período en que Internet es clave para distintos aspectos de nuestras vidas.

“Internet es un espacio público inmenso, con más de 4500 millones de usuarios y usuarias alrededor del mundo. Como en todo espacio público, hay gente con buenas intenciones y otra con malas intenciones”, concluyó el director de comunicaciones de Faro Digital. “Partiendo de esa premisa, el cuidado se hace más sencillo. La clave está en no confiarse, aprender a detectar posibles perfiles falsos, conocer e implementar opciones de configuración de las plataformas que resguarden nuestra información y comprender el valor de nuestros datos y nuestra privacidad”.