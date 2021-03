Una conversación con Epic Games sobre los cambios que trae la nueva temporada de Fortnite

Esta semana dio inicio la sexta temporada del capítulo 2 de Fortnite que lleva por título Instintos (en inglés Primal, literalmente “primitivo”).

Junto con su llegada, se presentó una nueva cinemática que se transforma en una experiencia de un jugador. En ella vemos cómo el Agente Jones lucha por estabilizar el Punto Zero y contacta a un importante personaje para que lo ayude. El resultado es un cambio radical en la Isla, la cual ahora ha sido devuelta a un estado primitivo. Hay nuevas áreas en el mapa, otras han sido cambiadas a un aspecto más salvaje y animales cómo lobos, jabalíes y gallinas merodean por la Isla.

Junto con eso, el nuevo Pase de Batalla presentará a nuevos personajes cómo Lara Croft, Raven de los Teen Titans y, en un anuncio inusual, Neymar Jr. Sí, el astro de futbol brasileño, que actualmente juega en el Paris Saint-Germain, se convertirá en la primera persona real en unirse al Pase de Batalla.

Para hablar de los nuevos cambios que trae esta temporada del juego, Mouse participó junto a otros medios latinoamericanos de una sesión de preguntas y respuestas con Leão Carvalho, quien es Director de Marketing Senior en Epic Games y Country Manager de Brasil.

Comentando respecto a la incorporación de Neymar en el juego, Carvalho explicó que el futbolista no será parte directamente de la historia pero que su inclusión se enmarca en el concepto de Metaverso de Fortnite, lo cual ayuda a explicar la enorme cantidad de franquicias que conviven dentro del juego.

Además, su atuendo, que todavía no ha sido oficialmente revelado, tendrá relación con el tema primitivo que caracteriza a esta temporada. Y tras su legada, el ejecutivo indica que “vamos a tener más personas de la vida real. Hemos agregado incluso un atuendo de JBalvin en el pasado. Así que siempre estamos buscando ampliar el Metaverso, llegando a lo que es el mundo real para nosotros”.

Relacionado con la continua expansión del Metaverso, Carvalho indicó que, por ejemplo, una posible incorporación de Fall Guys al juego, aunque no está confirmada, podría ser una posibilidad: “De nuevo, no puedo decir mucho ni revelar nada pero siempre estamos pensándolo, es lo que puedo decir. Y viendo lo que hemos hecho antes, es fácil asumir ciertas cosas”.

El continuo desarrollo de la historia en Fortnite

El tema de esta temporada será un mundo primitivo, que se da luego del colapso de la realidad al principio de esta temporada. La historia seguirá desarrollándose dentro del juego y se verá reflejada tanto en el aspecto del mapa como en ciertas mecánicas nuevas.

“Dentro de todo, es muy diferente, todo es diferente a lo que hemos hecho antes, qué es en parte el por qué se siente fresco en muchos sentidos, pero también es… yo siempre bromeo diciendo que la única certeza que hay en Epic y Fortnite es que siempre hay incertidumbre”, comentó Carvalho.

Respecto a la historia del Agente Jones, aseguró que no solo volveremos a saber de él, también podremos jugar como él mediante el pase de batalla.

Y para quienes estén preocupados por la aparente muerte de Peely en la cinemática inicial producto de un certero Hadouken de Ryu, Carvalho pareció tranquilo al respecto e indicó que el personaje ya ha tenido destinos similares en el pasado. “No quiero tirar un spoiler, pero no creo que esto sea lo último que veamos de Peely. Creo que está bien, él estará bien”, aseguró.

Además, también tanteó otros desarrollos de la historia en el futuro, incluyendo mas información sobre los Siete: “Por supuesto, no quiero revelar nada a quienes no hayan pasado todavía por la cinemática pero incluso en la Isla tienes una conexión con los Siete dado que Foundation está atrapado en esta torre de Zero Point al medio de la Isla. Así que ahí hay creo que suficiente participación de los Siete. Pero hablaremos mas de eso. Cómo han visto, hemos anunciado que habrá información adicional del trasfondo de la Isla a través de la asociación con Batman y DC que vendrá en una próxima historia. Así que la historia se irá revelando a lo largo de la temporada, por supuesto. Pero TBD y sin spoilers”.

El comic Batman/Fortnite tendrá seis números publicados por DC que comenzarán a salir a la venta a partir de abril y promete aportar información relevante para el mundo de Fortnite que no se encontrará de otra forma. Por supuesto, esto presenta un reto al momento de presentar la historia a jugadores nuevos o a quienes no lean el comic, algo que en Epic Games han intentado balancear desde el principio.

“Lo que si creemos es que incluso aunque no tengas ningún tipo de contexto, la experiencia que hay en el juego para cualquiera que entre por primera vez, las cinemáticas y la experiencia de un jugador, creo que aun así es disfrutable. Porque aunque no tengas idea de quien es Foundation, o ninguna de estas cosas como el Zero Point, aun así puedes disfrutar el aspecto en el que tienes autonomía en esta situación extraordinaria. Así que ese es uno de los objetivos que teníamos en el principio al planear esto, que tiene que ser divertido antes que todo. No necesariamente tiene que ser una gran historia en primer lugar… por supuesto que lo es, pero debe ser divertido primero. Así que eso es a lo que apuntamos”, explicó Carvalho.

Nuevas mecánicas primitivas

Un cambio importante que llega esta temporada viene de la mano de las armas del juego. Ahora, un sistema de fabricación permitirá personalizar y mejorar las armas a medida que se avance durante un a partida. De la mano con el tema de este nuevo ciclo, las armas podrán ser mejoradas a un estado mas primitivo con huesos y elementos conseguidos a partir de animales o, de lo contrario, se podrá optar por mejoras más mecánicas.

Carvalho explica que esta nueva función para fabricar armas no solo refuerza el tema de la temporada de sobrevivencia, también aporta nuevos aspectos al juego: “Para mi, es divertido psicológicamente, pensar por ejemplo en un arco que al principio no tiene nada de especial, solo dispara flechas. Pero luego vas progresando por el juego y encuentras una rana y tomas lo que suelta, y encuentras una gallina y tomas sus huesos, y empiezas a construirte tu propio arco. Y en algún punto a lo mejor encuentras un arma mejor, pero piensas “no quiero… este es MI arco, yo lo construí”. Es un elemento psicológico que creo que te acerca al tema y a la historia”.

Este sistema también afectará el loot que caerá sobre la Isla ya que será mas básico y de menor tecnología que antes. Además, con las nuevas mejoras posibles, desde Epic buscan sacudir el meta del juego, e indican que al menos en un principio hasta a los jugadores veteranos les costará decidir cuales son las mejores armas o de qué forma responder ante ciertas situaciones.

Por supuesto, estas mejoras primitivas van de la mano de animales que ahora circularán el mapa. Estos proporcionarán partes y recursos para las armas, pero también podrán ser utilizados de otras maneras. “También puedes aprovechar a algunos de ellos como por ejemplo a la gallina la puedes tomar y saltar y flotar. A los lobos los puedes domar para que te acompañen como una manada”, señala Carvalho.

La preservación de Fortnite

Entrando en su quinto año, Fortnite sigue evolucionando y cambiando sus mecánicas cada temporada. Para Epic, lejos de querer preservar una sola versión del juego, la característica mas importante es la sorpresa y el constante cambio.

“Siempre es el proceso y el cambio lo que preservará a Fortnite. Es casi una paradoja. Pero también creo que la visión, y muchas de las cosas que decimos todo el tiempo acerca de dónde vemos a Fortnite, es siendo esta plataforma de entretenimiento social más que nada. Eso es lo que queremos reforzar”, argumentó Carvalho.

Con eso en mente explica, por ejemplo como enfrentan el proceso de parchar el juego: “Algo que Fortnite no tiene, y que otros juegos similares sí, es un ambiente de beta público en el que se puede probar. Tratamos de hacerlo así para preservar las sorpresas, ya que esa es parte de la gracia, ser sorprendidos. Si tuviéramos eso, estaríamos adelantando cosas todo el tiempo”, comenta Carvalho.

“Así que si es algo que lanzamos y a la gente no le gusta o hay un bug o algo así, intentamos arreglarlo tan rápido como sea posible. Esa es nuestra realidad todos los días. No le damos al clavo en un 100% todo el tiempo así que tenemos que ser lo suficientemente ágiles y expertos. Y créeme: somos ágiles. Las cosas cambias tan rápido que no lo creerías”.

La sexta temporada del capítulo 2 de Fortnite ya está en marcha, y se esperan más actualizaciones sobre la llegada de Neymar, incluyendo su atuendo, para mas adelante.