Una escena del tráiler anticiparía la posible aparición de Martian Manhunter en el Snyder Cut de Justice League

¿Cuál es su momento favorito del primer tráiler del Snyder Cut de Justice League? Considerando la cantidad de escenas que presentó el adelanto del esperado corte del director, es probable que todos los fanáticos tengan su propia respuesta. No obstante, a continuación queremos recordarles un antecedente que probablemente los invitará a mirar con atención una secuencia en particular.

Como recordarán, antes de que WarnerMedia anunciara que el Snyder Cut finalmente verá la luz a través de HBO Max, Zack Snyder compartió varios detalles sobre su visión original para la película y entre esos antecedentes se encontraba que la historia no solo pretendía reunir a Wonder Woman, Batman, Superman, Flash, Aquaman y Cyborg, sino que también quería presentar a Martian Manhunter.

En octubre del año pasado, el director compartió a través de su cuenta de Vero un storyboard que mostraba Martian Manhunter haciéndose pasar por Martha Kent para hablar con Lois Lane.

Por supuesto, esa escena no apareció en el corte cinematográfico de Justice League y en efecto en esa película nunca se abordó que el General Calvin Swanwick, el personaje que Harry Lennix interpretó en Man of Steel y Batman vs Superman, era el famoso detective marciano.

Pero aparentemente el primer tráiler del Snyder Cut ya comenzó a trabajar en eso porque, como podrán ver al darle play al siguiente video, el adelanto incluye una escena que luce muy similar a aquella con Marta/Martian Manhunter y Lois en el storyboard de Snyder.

Por supuesto, aunque esa escena podría corresponder al storyboard, aún es un misterio si Martian Manhunter aparecerá o no en el Snyder Cut. Después de todo, el mismo Snyder contó que no alcanzó a filmar el lado de Harry Lennix de ese momento. Pero quién sabe, quizás el director encuentre una forma de incluir a J’onn J’onzz en su corte.

El Snyder Cut de Justice League estará dividido en cuatro capítulos de una hora y debutará en 2021 en HBO Max.