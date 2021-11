Una escena eliminada de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings incluía un trágico destino para otro personaje

La versión de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings que llegó a la pantalla grande no contó con tantas muertes y solo incluyó un par de decesos de personajes esenciales para la trama además del sacrificio de algunos habitantes de Ta Lo. Sin embargo, una escena eliminada de la película reveló que durante un punto de la producción se consideró la muerte de un llamativo personaje secundario.

Si bien Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya está disponible en Disney Plus, tenemos que advertirles que si todavía no ven la película a continuación encontrarán spoilers sobre su trama.

Como recordarán en la edición final de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el antagonista conocido como Razor Fist (Florian Munteanu) sobrevive a la batalla de Ta Lo y termina posicionándose como un aliado de Xialing en la nueva versión de Los Diez Anillos que aparece en la segunda escena post-créditos de la película.

Pero al parecer ese no siempre fue el destino de Razor Fist y en una escena eliminada se muestra que durante algún minuto de la producción se consideró incluir la muerte del personaje en el contexto de la pelea principal.

Particularmente Razor Fist habría muerto a manos de las criaturas que salieron de la cueva debido a las acciones de Wenwu, pero la muerte del personaje no habría sido como un antagonista o villano ya que se habría sacrificado para que Katy, la amiga de Shang-Chi, pudiese tomar el arco con el que finalmente desestabilizó a The Dweller-in-Darkness, la malvada criatura que amenazaba con destruir el mundo.

En ese sentido, se desconoce por qué el equipo comandado por el director Destin Daniel Cretton optó por cambiar esta secuencia y dejar que Razor Fist sobreviviera.

Pero mientras tendremos que esperar para averiguar si eso tendría que ver con planes a futuro para el personaje, a continuación pueden ver la escena eliminada: