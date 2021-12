Una escena eliminada de Shang-Chi revela a otro integrante de la familia del héroe

Una nueva escena eliminada de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha sido revelada. Con motivo del lanzamiento de las versiones en 4K y Blu-ray de la película recientemente se dio a conocer otra secuencia que no quedó en el corte final de una de las entregas más recientes del MCU.

Al igual que otras escenas eliminadas que fueron reveladas anteriormente, esta secuencia tiene como uno de sus principales factores a Razor Fist (Florian Munteanu) y en ese sentido quizás lo más llamativo de esta escena es que no solo entrega una historia de origen para ese personaje, sino que también concreta una revelación que no se dio en la versión final de la película: Razor Fist es hermano de Shang-Chi.

De acuerdo a esta escena eliminada, Wenwu (Tony Leung) decidió adoptar a Razor Fist después de que Shang-Chi (Simu Liu) se escapara y por ende ese personaje ahora es hermano adoptivo de Shang-Chi y Xialing (Meng’er Zhang).

Por ahora se desconoce si este elemento se mantendrá de cara al eventual futuro de Razor Fist en el MCU, pero teniendo en cuenta que el personaje tomó partido por Xialing y su nueva versión de Los Diez Anillos, esta dinámica de hermanos entre esos personajes y Shang-Chi claramente podría ser llamativa.