Una foto del set Batwoman muestra al Joker del Arrowverso con una versión más parecida a los cómics

Una imagen del detrás de escena de la serie de Batwoman revela el primer vistazo a la interpretación del Joker en el denominado Arrowverso. La foto fue publicada en Instagram por Kendrick Jackson y muestra al actor que interpreta a Marquis Jet de niño junto al villano con su icónico traje morado y pelo de color verde ácido.

El actor que interpretará a esta nueva versión Príncipe Payaso del Crimen será Nick Creegan que actualmente representa a Marquis Jet adulto en Batwoman. Creegan será el primer actor negro en interpretar al Joker, previamente se refirió a su rol en entrevista con The Wrap diciendo: “Es una locura, la verdad. He estado procesando mucho en las últimas semanas y meses, ¿sabes? Aún me parece surrealista. Ha sido un camino salvaje. El recibimiento al nuevo Joker, siendo la primera persona negra en hacer este papel, los mensajes y el amor que he recibido, todo ha sido abrumador. Ha sido divertido”.

Creegan también afirmó que tomó bastante inspiración a la versión del Joker de Jared Leto vista en Suicide Squad (2016), la cual tiene un tono más gánster con tatuajes y cadenas. “La cosa que realmente me gustó de su Joker fue lo diferente que era de cualquier otra interpretación, ¿verdad? Llevaba cadenas y tenía dientes de oro. Y era como esta versión nueva, atrevida y diferente del Joker”, dijo el actor.

La breve aparición que tuvo el Joker de Creegan en Batwoman marcó su debut en el Arrowverso. Allí se ve al villano secuestrando un bus escolar, evento que está estrechamente relacionado con la historia de origen del villano de la temporada 3.