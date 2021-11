Una mujer fue detenida en Japón por vender pasteles inspirados en Demon Slayer

Una mujer fue arrestada en Japón por un particular cargo de infracción a la propiedad intelectual. Según reporta Anime News Network, durante el martes pasado una mujer fue detenida y acusada de violar la ley de derechos de autor al vender pasteles no autorizados inspirados en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Esta mujer cuyo nombre no fue revelado vendía sus pasteles a través de Instagram y los clientes podían enviarle fotos para pedir cómo querían que quedaran sus tortas con Tanjiro, Nezuko y compañía.

Sin embargo, aunque la mujer habría ganado alrededor de 6.5 millones de yenes con este negocio desde julio de 2019, su iniciativa no pasó desapercibida y desde la producción de Kimetsu no Yaiba descubrieron su cuenta de Instagram y se contactaron con la policía.

Así, la mujer fue detenida y acusada por el Departamento de Policía Metropolitana de Mukaishima y admitió el cargo de infracción a la propiedad intelectual explicando que sabía que los pasteles inspirados en esta popular franquicia se venderían bien.

Desde que el anime de Demon Slayer debutó en 2019, la historia basada en el manga de Koyoharu Gotōge ha experimentado una creciente popularidad. No obstante, aunque alrededor del mundo existe todo tipo de mercancía oficial e informal de esta franquicia, al menos para esta persona el negocio que mezclaba pasteles y Demon Slayer no terminó de la mejor manera.