Una serie de The Legend of The Zelda para Netflix fue cancelada por Nintendo

El presentador de televisión y comediante, Adam Conover, dio a conocer que una serie live-action de The Legend of Zelda para Netlix se encontraba en producción pero fue cancelada debido a las filtraciones.

A través de una entrevista, el presentador dio a conocer la información, apuntando que esta se encontraba en producción en 2014, cuando el se encontraba trabajando en una adaptación de plastilina de Star Fox para College Humor. “Lo recuerdo por que Shigeru Miyamoto vino a nuestra oficina”, mencionó el comediante, explicando que un mes después, estos proyectos fueron cancelados.

“De repente Netflix ya no estaba realizando Legend of Zelda, y pregunté que sucedía y escuché de mi jefe que ya no realizaríamos Star Fox, y pensé eso es raro”. Según comentó Conover, “alguien en Netflix filtró lo de Legend of Zelda, se suponía que no hablaran de ello, y Nintendo se asustaron porque era la primera vez que hacían esto con cualquier IP en años (...), pero cuando se filtró cortaron el cable para todo, para todo el programa”.

Aunque Star Fox y The Legend of Zelda no lograron llegar a la plataforma de streaming si lo han logrado otras adaptaciones de videojuegos, como es el caso de la serie animada de Castlevania, y la próxima serie de Resident Evil.

Puedes escuchar el momento en que relata los hechos en el siguiente video a partir del minuto 39.