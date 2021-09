Uncharted 4 y The Lost Legacy tendrán una remasterización para PS5 y PC en 2022

Naughty Dog no reveló nada respecto a potenciales nuevas entregas de Uncharted, sin embargo, en el marco del PlayStation Showcase más reciente la compañía anunció a una nueva colección de esa franquicia.

Se trata de Uncharted: Legacy of Thieves, un nuevo lanzamiento que contemplará a Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy.

El plan de Naughty Dog y Sony consiste en presentar a Uncharted: Legacy of Thieves para PlayStation 5 y PC. No obstante, la compañía todavía no detalla qué mejoras incluirán las remasterización de los títulos incluidos en este lanzamiento para sacar provecho de aquellas plataformas.

Uncharted: Legacy of Thieves llegará en 2022 a PlayStation 5 y Sony promete que el lanzamiento para PC se concretará poco después del debut en su nueva consola.