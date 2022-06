Universal podría convertirse en la casa de la película de Cleopatra de Gal Gadot

Los planes para la película de Gal Gadot protagonizada por Cleopatra siguen en pie, pero la cinta podría trasladar su realización a un nuevo estudio.

Si bien Paramount seguiría interesado en el proyecto, ante los planes de la producción para su realización Deadline reporta que Universal Pictures podría convertirse en la casa de aquella película de Cleopatra.

Aunque incialmente la película de Cleopatra quería funcionar como una reunión entre Gadot y la directora Patty Jenkins después de su trabajo en Wonder Woman y Wonder Woman 1984, tiempo atrás la cineasta se alejó del proyecto y Kari Skogland (The Falcon and the Winter Soldier) asumió al dirección en su lugar. Todo mientras que el guión está en manos de Laeta Kalogridis.

Por ahora esta película de Cleopatra aún no tiene una fecha de estreno ni tampoco hay un acuerdo asegurado para su traslado a Universal.