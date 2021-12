“Vamos venganza, metámonos en problemas”: El espectacular nuevo tráiler de The Batman

Una clara marca diferenciadora puesta en el suelo representa el nuevo tráiler de The Batman.

Es decir, la próxima producción de Warner Bros. centrada en el hombre murciélago se presenta de una forma muy distinta a lo que hoy por hoy está marcando a las películas más exitosas del ámbito de los superhéroes.

De hecho, alejándose de toda noción de los universos de superhéroes, y la necesidad de dar cuenta de cameos de otros personajes, el nuevo avance promocional se centra en diversos elementos que solo se nutren de múltiples rincones de las historias del héroe de Gotham.

Ahí está su relación con Catwoman, el choque que representa contra la mafia en la que está involucrada el Pingüino, las dudas sobre un pasado que parece involucrar a los Wayne e inclusive un atractivo giro para un villano como el Acertijo.

Y claro, en medio de su oscura propuesta, también se deja en claro la idea de que la ciudad correrá riesgo. Que Gotham parece no tener más salvación que aquel vigilante que se mueve entre las sombras y la capacidad detectivesca que puede salir a relucir para resolver el acertijo más grande de todos.

Vean el tráiler a continuación.

The Batman es dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes) y se estrenará solo en cines en marzo de 2022.