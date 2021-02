Vean el nuevo avance de la serie de The Falcon and the Winter Soldier

En el marco del Super Bowl, Marvel Studios presentó un nuevo tráiler para The Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie planeada para marzo en la plataforma de Disney+ y que originalmente, según el plan pre-COVID-19, iba a ser la primera en debutar.

Aquello no resultó, y WandaVision en definitiva fue la primera en ser estrenada, pero eso no quita el hecho de que esta serie profundizará más fuerte en las consecuencias de Avengers: Endgmae. Especialmente en lo que concierne a la ausencia de Steve Rogers.

Este nuevo avance da nuevas luces sobre el foco de la serie, no solo tanteando a un villano que quiere que su trabajo no quede inconcluso, a partir de lo que hizo Helmut Zemo en Capitán América: Civil War, sino que también en la rivalidad existente entre Bucky y Sam, en un mundo en el que la figura del Capitán América ahora buscará a un reemplazante que esté acorde a lo que el gobierno espera.

Vean el tráiler a continuación.

The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo en Disney+.