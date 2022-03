Vean el nuevo tráiler de Strange New Worlds, la serie que explorará las raíces de Star Trek

Paramount + lanzó el nuevo tráiler de Star Trek: Strange New Worlds, una de las cinco series que forman parte de sus proyectos actuales para la franquicia.

Su propuesta estará ambientada antes del programa original de Star Trek, y tendrá un trío de protagonistas que tienen aventuras en el Enterprise antes de los tiempos del Capitán Kirk.

Los actores Anson Mount, Rebecca Romjin y Ethan Peck protagonizarán la nueva serie interpretando al Capitán Christopher Pike, Numero Uno y Spock respectivamente. En el reparto también están Jess Bush como la enfermera Christine Chapel, Christina Chong como La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding como la cadete Nyota Uhura, Melissa Navia como la teniente Erica Ortegas y Babs Olusanmokun como el Dr. M’Benga.

“No importa cuántas estrellas haya en el cielo, no importa cuántas galaxias giren más allá de la nuestra, no importa cuáles sean las probabilidades matemáticas o la cantidad de veces que decimos ‘no estamos solos en el universo’, nuestra primera visita desde el estrellas es siempre la provincia de los cuentos infantiles y la ciencia ficción, hasta que un día deja de serlo”, dice la voz en off de Numero Uno en el nostálgico tráiler.

Henry Alonso Myers y Akiva Goldsman son los showrunners de este nuevo proyecto, con Goldsman desempeñándose también como escritor y director del primer episodio. Mira el tráiler a continuación:

Star Trek: Strange New Worlds se estrenará el 5 de mayo en Paramount+.