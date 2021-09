Vean el nuevo tráiler de The Many Saints Of Newark, la película precuela de Los Soprano

Cuando falta menos de un mes para el estreno en Estados Unidos, Warner Bros dio a conocer un nuevo tráiler de The Many Saints Of Newark.

Este nuevo adelanto de la película que servirá como precuela de Los Soprano no solo aborda parte de la historia del joven Tony Soprano, sino que también destaca la importancia que tendrá Richard “Dickie” Moltisanti en el futuro de ese personaje.

Así, este tráiler refuerza que además de operar como una historia de origen para Tony Soprano, The Many Saints Of Newark buscará establecer y remarcar las bases del personaje que James Gandolfini inmortalizó en la aclamada serie de 1999.

The Many Saints Of Newark fue dirigida por Alan Taylor en base a un guión realizado por el creador de la serie, David Chase, junto a Lawrence Konner; y puedes ver su nuevo tráiler aquí:

El elenco de esta película cuenta con Michael Gandolfini como Tony Soprano y Alessandro Nivola como Moltisanti, además de Leslie Odom Jr, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga en otros papeles.

The Many Saints Of Newark se estrenará el 1 de octubre en HBO Max y los cines disponibles en Estados Unidos.