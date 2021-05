Vean el primer tráiler de Heels, la serie sobre lucha libre de Stephen Amell

“En esta vida, o eres el héroe o el heel”. Esa frase marca al primer tráiler de Heels, la serie sobre una empresa de lucha libre de un pueblo pequeño que el canal Starz presentará durante este año.

El título, que hace referencia a la palabra que define a los villanos en la lucha libra, es protagonizado por el actor Stephen Amell (Arrow), quien interpretará al hijo de una leyenda local que alguna vez impulsó una empresa de lucha libre.

Decidido a revivirla, tras sus fracasos en otras laboras, convoca a su hermano, una antigua estrella de fútbol americano que nunca logró dar el salto al profesionalismo, aunque la tarea no será fácil.

Junto a su hermano, interpretado por Alexander Ludwig (Vikings), concretarán la rivalidad sobre el ring que impulsará nuevamente a la DWL. La Duffy Wrestling League.

Vean el tráiler a continuación.

La serie fue desarrollada por Michael Waldron (Loki, Doctor Strange in the Multiverse of Madness), quien produce junto a Peter Segal (Anger Management), quien se encargó de dirigir varios episodios. En tanto, Mike O’Malley es el showrunner.