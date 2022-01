Vean el tráiler de WeCrashed, la nueva serie protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway

Apple lanzó hoy el tráiler de su nueva serie llamada WeCrashed, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway como Adam y Rebecca Neumann, los fundadores de la empresa inmobiliaria WeWork.

La nueva serie de la plataforma Apple TV+ se basa en el podcast “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork” del guionista Lee Eisenberg y del ejecutivo Drew Crevello. El podcast es un relato del increíble ascenso de la emergente empresa WeWork hasta su declive bajo al dirección de su carismático CEO, Adam Neumann.

La serie por su parte tendrá como epicentro la historia de amor entre Adam y Rebecca Neumann, vínculo que estará enmarcado en medio del meteórico crecimiento de WeWork, el cual pasó de ser espacio un de co-working a una marca global con un valor de $47 mil millones de dólares en menos de una década. No obstante, para sorpresa de sus fundadores, en menos de un año su imperio se desplomó. WeCrashed contará los sucesos de esta montaña rusa de ingresos y pérdidas.

WeCrashed está creada por los mismos creadores del podcast original, además tanto Eisenberg como Crevello son los guionistas y productores ejecutivos. La dirección está a cargo de John Requa y Glenn Ficarra, conocidos por sus trabajos en This is Us y Crazy Stupid Love.

Mira el tráiler a continuación:

La serie comenzará a transmitirse el 18 de marzo por Apple TV+ con los tres primeros episodios disponibles.