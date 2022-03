Vean el tráiler para las secuelas live-action de Fullmetal Alchemist

Warner Bros. Japón lanzó un tráiler completo que muestra las dos secuelas live-action de Fullmetal Alchemist llamadas Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar y Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation.

Las secuelas son parte de una trilogía que comenzó en 2017 con la película titulada simplemente Fullmetal Alchemist. Así, The Avenger Scar llegará en mayo, mientras que Final Chapter lo hará en junio en Japón.

Las películas contarán nuevamente con su reparto del 2017, el cual incluyen a Ryōsuke Yamada como Edward Elric, Atomu Mizuishi como Alphonse Elric (voz y captura de movimiento), Tsubasa Honda como Winry Rockbell, y Dean Fujioka como Roy Mustang. A las secuelas se unen Mackenyu Arata como Scar, Yuina Kuroshima como Lan Fan, Keisuke Watanabe as Ling Yao, entre otros actores.

Mira el tráiler a continuación:

Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Avenger Scar se estrenará el 20 de mayo mientras que Fullmetal Alchemist: Final Chapter - The Last Transmutation llegará el 24 de junio para cerrar la historia con una batalla final. Pero consideren que esas fechas son para Japón porque hasta ahora se desconoce cómo y cuándo llegarán estas películas a Latinoamérica.