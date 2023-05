Vean el video musical animado de “Video Games”, lo nuevo de Tenacious D

Tenacious D, la banda de rock formada por el también actor Jack Black y su compañero inseparable Kyle Gass, lanzó este viernes su nuevo sencillo dedicado a los videojuegos.

La gracia es que el tema titulado simplemente “Video Games” también fue presentado con un llamativo video musical animado que rinde tributo a múltiples elementos de los videojuegos.

Todo lo anterior no debiese ser una sorpresa, ya que Jack Black no ha ocultado su afición e inclusive ha sido parte de títulos como Brutal Legend, Psychonauts 2 e incluso Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Al mismo tiempo, también creó un canal de Youtube en el que se enfocó en relatar sus aventuras con los juegos.

En ese sentido, la nueva canción nombra a juegos como God of War y Red Dead Redemption 2, al que define como una increíble aventura a través de la historia de Estados Unidos, pero también incluye guiños a Street Fighter, Mortal Kombat, The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog y, obviamente, Super Mario, una franquicia a la que ya está ligado por su trabajo como Bowser en la reciente película animada basada en el clásico de Nintendo.

Puedes ver el video completo a continuación.