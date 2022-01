Versión de Game Pass en PlayStation es “inevitable” según Phil Spencer

Recientemente han surgido rumores sobre un servicio de streaming de videojuegos similar a Game Pass que estaría desarrollando Sony para PlayStation. Ante esto el mandamás de Xbox, Phil Spencer, describió que la llegada de este servicio sería “inevitable”.

En entrevista con IGN, Spencer mencionó que la supuesta nueva estrategia de Sony es la “respuesta correcta” ante las demandas y expectativas de los jugadores. Por su parte, hay reportes indican que el nuevo servicio streaming de PlayStation tendría por nombre Spartacus, el cual fusionaría PlayStation Plus (servicio de partidas multijugador) con PlayStation Now (acceso a juegos clásicos de la plataforma).

Phil Spencer afirmó en la entrevista que servicios como Game Pass son lo correcto al darles mayor libertad a los jugadores sobre cómo y dónde jugar sus juegos. “Creo que la respuesta correcta es permitir que sus clientes jueguen los juegos que quieren jugar, donde quieren jugarlos y darles la opción de cómo construir su biblioteca”, afirmó el directivo. Además recalcó que “cuando escucho a otros sobre hacer cosas como Game Pass o llegar al PC, tiene sentido para mí porque creo que esa es la respuesta correcta”.

Sobre la posible competitividad con Sony, Spencer se mostró tranquilo y seguro, ya que cree que nuevas alternativas darán opciones sobre como evolucionar a Game Pass. “Me gusta porque alimenta nuestra energía sobre cuáles son las próximas cosas en las que deberíamos trabajar a medida que continuamos construyendo las que hemos hecho en el pasado. Porque creo que la respuesta correcta es lanzar grandes juegos, enviarlos en PC, enviarlos en consola, enviarlos en la nube, hacerlos disponibles el día 1 en la suscripción. Y espero que eso sea lo que hará nuestro competidor”, sentenció.

Los rumores en torno a un posible “PlayStation Game Pass” comenzaron en diciembre del 2021, cuando se informó que Sony lanzaría un nuevo servicio en el último trimestre del 2022. Estos rumores se reavivaron cuando se reportó que una nueva patente de PS5 podría traer consigo la retrocompatibilidad con juegos de versiones anteriores. Además, esto coincide con la noticia de que Sony estaría retirando las tarjetas PS Now de las tiendas minoristas para la renovación del servicio.

De acuerdo a los rumores, el nuevo servicio de PlayStation tendría tres niveles de membresía. El primero incluiría todos los beneficios de PS Plus, el segundo traería la posibilidad de jugar juegos de PS4 y PS5 y el tercero daría una biblioteca con retrocompatibilidad de juegos de PS1, PS2, PS3 y potencialmente incluso juegos de PSP. No obstante, aún no se ha confirmado nada de este servicio y todo ha quedado en el terreno de la especulación.