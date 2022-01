Actualización de un patente de PlayStation podría apuntar a la llegada de juegos retrocompatibles a la PS5

Los fanáticos de PlayStation están esperanzados, ya que recientemente se actualizó una patente registrada por el arquitecto de PlayStation 5 y PlayStation 4, Mark Cerny. Esto significa que es una patente de compatibilidad con versiones anteriores, la cual permite que una consola PlayStation pueda correr juegos de consolas anteriores con un hardware más antiguo.

La actualización de la patente se dio el pasado 6 de enero de este año, y ha generado una ola de comentarios en Twitter. Muchos fanáticos piensan que tiene que ver con la presunta revisión de PS Plus, el cual se convertiría en un servicio similar a Xbox Game Pass, donde se incluirían juegos de la PS1, PS2 Y PS3 en la PS5.

No obstante, no se puede decir con seguridad de que Sony esté trabajando en la retrocompatibilidad de su consola de actual generación, ya que la patente no es nueva, simplemente se volvió a registrar. Esta se presentó originalmente en 2015 para detallar cómo los juegos de PS4 podían operar en consolas más poderosas. De hecho en 2019, Sony presentó una patente similar que causó revuelo por la eventual compatibilidad con versiones anteriores, pero que finalmente no llegó a nada.

Una posibilidad es que la patente tenga relación con el nuevo servicio de PlayStation Plus que se revelará a principios de este año, o bien, simplemente Sony actualizó la patente como lo viene haciendo desde el año 2015. Esperemos que sea la primera opción la que finalmente se lleve a cabo.