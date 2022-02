¡Vuelve Futurama! El streaming Hulu está trabajando en nuevos episodios de la serie

Prepárense para el regreso de Philip J. Fry, Bender y compañía porque Hulu está desarrollando una nueva entrega de Futurama.

Según Variety, aquel streaming que solo está disponible en Estados Unidos ordenó la realización de 20 episodios de una nueva entrega de Futurama.

Este proyecto que pretende revivir a la clásica serie animada que debutó en 1999 está avanzando de la mano de Matt Groening y David X. Cohen, quienes desarrollaron la versión original de Futurama que terminó de emitirse en 2013.

“Estoy encantado de tener otra oportunidad de pensar en el futuro… o realmente en cualquier otra cosa que no sea el presente”, dijo Cohen.

“Es un verdadero honor anunciar el regreso triunfal de Futurama una vez más antes de que nos cancelen abruptamente nuevamente”, agregó Groening.

De acuerdo a Variety, se espera que esta nueva serie cuente con la participación de varios integrantes del elenco original de la versión en inglés de Futurama como Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr y David Herman. No obstante, John DiMaggio, la voz de Bender, aún no sella un acuerdo para participar de esta nueva producción y aunque la esperanza de los productores es que pueda regresar, eventualmente elegirían a un nuevo intérprete para Bender si eso no sucede.

Aunque Futurama pude ser un poco menos popular que Los Simpson, es innegable que esta serie también ha tenido un impacto duradero en la cultura popular con sus memes, referencias y, por supuesto, tragedias como la historia de Seymour Diera.

El regreso de Futurama aún no tiene una fecha de estreno, pero será producido por 20th Television Animation y Rough Draft Studios estará involucrado en la animación.