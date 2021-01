Vuelven los Mini Espías: Robert Rodríguez está trabajando en una reinvención de la franquicia

Prepárense para más historias de superhéroes para disfrutar con toda la familia y asombrarse con sus curiosos efectos visuales, porque Robert Rodríguez está trabajando en una nueva entrega de Mini Espías (Spy Kids).

Siguiendo la popularidad de su película de superhéroes más reciente, We Can be Heroes para Netflix, Rodríguez está colaborando con Skydance Media para relanzar la franquicia de Mini Espías.

De acuerdo a Deadline, Rodríguez pretende escribir y dirigir una nueva película que “girará en torno a las actividades de una familia multicultural”.

En ese sentido, por ahora se desconoce cuál será la trama de esta película y si involucrará en alguna medida Carmen y Juni Cortez, los hermanos protagonistas de las entregas originales.

Si bien Mini Espías no recaudó tanto dinero como las cintas de superhéroes de la actualidad, la película original de 2001 fue todo un fenómeno y en total las tres entregas de esta saga han recaudado más de $550 millones totales en la taquilla mundial.

Por lo tanto, para entender el afán por reinventar esta franquicia, no solo hay que tener en cuenta que Rodríguez ya rescató a Lavagirl y Sharkboy en We Can be Heroes, sino que también hay que recordar los niños que disfrutaron las películas originalmente ya son adultos que pueden caer en la nostalgia.