Walt Disney Studios no se aburre de explotar sus clásicos y ahora realizará un remake de Los Aristogatos

Ahmir “Questlove” Thompson, el director que ganó el Premio Oscar por su trabajo en el documental “Summer of Soul”, se encargará de dirigir una nueva versión de Los Aristogatos para Walt Disney Studios.

Aunque no existen muchos detalles, en el portal Deadline califican a este remake como una “reimaginación live-action/híbrida” del clásico animado estrenado durante el año 1970.

Thompson también será un productor de la película, además de encargarse de supervisar la música que será utilizada, mientras que Will Gluck (Peter Rabbit) y Keith Bunin (Horns) se encargarán de escribir la historia. En el trabajo también estará involucrada la compañía productora Two One Five Entertainment del propio director.

Los Aristogatos fue dirigida por Wolfgang Reitherman, siendo la vigésima película de Walt Disney Animation Studios. Su historia se enfoca en una gata y sus tres gatitos que quedan en la mira de un mayordomo que solo obtendrá una herencia luego de que los felinos mueran bajo su cuidado. A partir de ahí, los felinos reúnen amigos e inician una travesía para intentar volver a casa.

Durante la última década en Disney ya han realizado remakes de Cenicienta, El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia, Dumbo, Aladdin, El Rey León, la Dama y el Vagabundo, Mulan y Pinocho. También han creada reimaginaciones como Maléfica y Cruella.

Durante este año estrenarán una nueva película de Peter Pan y La Sirenita, mientras que a futuro preparan Blanca Nieves, una película sobre Mufasa. Hércoleñs e inclusive una sobre El Jorobado de Notre Dame y otra para Bambi.