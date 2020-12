WandaVision encabeza los estrenos de Disney Plus para enero

The Mandalorian ya terminó, pero Disney Plus no quiere que sus suscriptores lo dejen de lado hasta diciembre del próximo año por lo que la plataforma dio a conocer sus estrenos para enero de 2021.

Como probablemente ya sabrán, entre las propuestas del streaming para el primer semestre del próximo año destaca WandaVision, la primera serie de Marvel Studios para esa plataforma.

Pero la serie que abordará la vida de Wanda Maximoff y Vision no será la única propuesta ligada a Marvel que llegará al streaming de Disney ya que en enero también se concretarán los estrenos del documental Marvel 616 y el repaso por el MCU llamado Marvel Studios Leyendas.

Todo mientras que quienes no están sumergidos en el mundo de los superhéroes tendrán opciones como la nueva serie de los Muppets, Muppets Ahora, más episodios de Art Attack, y un especial de la serie de High School Musical.

¿No les llama la atención nada de eso? ¿Quieren conocer más opciones? Bueno, aquí tienen el listado de los estrenos de Disney Plus para enero de 2021:

Series

Mucho más allá: Creando Frozen II (8 de enero)

Marvel Studios Leyendas (8 de enero)

El Jardin De Clarilú (8 de enero)

Art Attack - Temporada 3 (8 de enero)

La ciencia de lo absurdo - Temporada 3 y 4 (8 de enero)

WandaVision (15 de enero)

TOTS: Servicio de entrega de animalitos (15 de enero)

Cuando Toca La Campana (15 de enero)

Una vida de perros con Bill Farmer (15 de enero)

Muppets Ahora (22 de enero)

Pixar Popcorn (22 de enero)

Secretos Veterinarios - Temporada 2 (22 de enero)

La ciencia de lo absurdo - Temporada 5 y 6 (22 de enero)

High School Musical: El Musical: El Sing-Along (22 de enero)

Betty, mi fea bella (29 de enero)

Marvel 616 (29 de enero)

Campamento Kikiwaka (29 de enero)

Películas

Dr Dolittle 3 (8 de enero)

Magic Camp (15 de enero)

Eragon (15 de enero)

Expedición Everest (15 de enero)

La Revolución del Género (15 de enero)

El único y gran Iván (22 de enero)

El Libro de la Vida (22 de enero)

En Busca de Amelia (22 de enero)

Wild Uganda (22 de enero)

Ritmo Total (22 de enero)

Flicka y Flicka 2 (22 de enero)

Ramona and Beezus (29 de enero)

Clouds (29 de enero)

Otros