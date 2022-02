Warner Bros reveló el primer vistazo a su nueva película animada de El Señor de los Anillos

Si el primer tráiler de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder los dejó con gusto a poco, esta noticia les agradará.

Este lunes y siguiendo la mencionada promoción de la nueva serie de Amazon Prime Video, desde Warner Bros decidieron que era hora de poner sus propias cartas sobre la mesa y a través del portal Variety revelaron el primer vistazo a The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, su nueva película animada que pretende servir como un complemento para las aclamadas películas de Peter Jackson basadas en la obra de of J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim será dirigida por Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus) en base a un guión de Jeffrey Addiss y Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance). Y con Philippa Boyens como parte de la producción ejecutiva, esta película buscará contar la historia detrás de la fortaleza de Helm’s Deep, entre otros eventos que ocurrieron cerca de dos siglos antes de El Hobbit.

Por ahora The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim no cuenta con un elenco ni menos un tráiler, pero como podrán ver a continuación su primer vistazo consiste en un arte conceptual que promete una cinta animada que claramente tendrá influencias de las películas de Jackson.

Además, de acuerdo a esta información, ahora sabemos que The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim planea estrenarse el 21 de abril de 2024 como una apuesta de New Line Cinema y Warner Bros. Animation bajo la distribución de Warner Bros.