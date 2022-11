Warner Bros todavía no tiene un guión para seguir las aventuras de Newt Scamander y Animales Fantásticos 4 parece cada vez más difícil

Inicialmente el plan de Warner Bros parecía infalible. Después de las películas de Harry Potter, el Mundo Mágico seguiría vigente con cinco nuevas cintas centradas en Newt Scamander, un magizoólogo interpretado por Eddie Redmayne, cuyas aventuras se desenvolerían en el contexto del conflicto entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald que sacudió al mundo de los magos antes del nacimiento del Niño que Vivió.

Pero en la realidad Animales Fantásticos no ha sido el éxito que Warner Bros esperaba.

Pese a que la primera película, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, no le fue mal, la recaudación e interés por la saga ha disminuido y Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore debutó sin mucho ruido en cines durante este año y solo consiguió recaudar $405 millones de dólares en base a su presupuesto de $200 millones de dólares.

Según Variety, cuando Los secretos de Dumbledore llegó a los cines todavía no habían guiones para Animales Fantásticos 4 y 5 porque Warner Bros estaba esperando el desempeño de esa película para decidir si invertir o no en más de esa saga. No obstante, d diferencia de lo que pasó con estrenos recientes como Dune, Warner Bros no autorizó inmediatamente la realización de Animales Fantásticos 4 tras el estreno de Los secretos de Dumbledore por lo que aunque sería fácil atribuir eso al cambio en la administración del estudio que ocurrió en ese momento, ahora un nuevo reporte confirma que en realidad el panorama no es muy auspicioso para el futuro de la saga de Newt.

Después de todo, según Variety, “todavía no existe un guión” para una potencial Animales Fantásticos 4 y por ende, en el mejor de los casos, aquella cinta recién podría llegar en 2025, dejando varios de espera entre esa hipotética entrega y Los secretos de Dumbledore.

Pero aquel cálculo podría ser muy auspicioso ya que el mismo reporte dice que J.K Rowling y Steve Kloves, los guionistas de la saga, “no tienen un plan claramente establecido para llegar a la gran conclusión” de la historia por lo que decidir el curso de la saga no sería tan fácil.

Es decir, Warner Bros todavía no pone en marcha Animales Fantásticos 4 y el tiempo sigue avanzando como un factor en contra para las películas que pretendían mantener vivo al mundo de Harry Potter.