Warner Bros. TV advirtió que las escenas románticas y de pelea tendrán que ser “reinventadas” por el COVID-19

A mediados de marzo el avance del nuevo coronavirus obligó a decenas de series y películas a detener sus filmaciones, y aunque hasta ahora las producciones no han podido retomar su trabajo, desde Warner Bros. TV ya están pensando en las medidas que serán necesarias para poner en marcha a sus distintas apuestas televisivas.

Según recoge Variety, el miércoles pasado los presidentes de Warner Bros. Television, Susan Rovner y Brett Paul, realizaron una videollamada con los showrunners, productores ejecutivos y productores de otras compañías ligadas a las series del estudio.

En esa conferencia virtual se abordó la postura actual de Warner Bros. TV respecto al trabajo en sus series. Así, mientras el estudio planteó que está considerando “una hoja de ruta para nuestro regreso” a la filmación que esté basada en “medicina y ciencia”, los ejecutivos advirtieron que cuando se reanude el rodaje en las distintas producciones, se tendrán que hacer importantes cambios para garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Particularmente el cambio más llamativo que fue mencionado por los ejecutivos es que los showrunners y guionistas tendrán que cambiar la forma en que diseñan las escenas románticas y de pelea.

“Creemos que vamos a necesitar un plan para un contacto físico limitado entre los actores”, dijo la Susan Rovner. “(Y) las escenas íntimas pueden necesitar ser reinventadas o incluso reconcebidas”.

Por otra parte Brett Paul dijo que las escenas de acción que son “mano a mano, cara a cara, o que requieren contacto físico” probablemente tendrán que eliminarse. No obstante, las escenas de pelea que guardan una distancia “aún podrían estar bien”.

Warner Bros. Television está involucrado en diversas escenas que son emitidas por The CW, Netflix, DC Universe, HBO y pronto HBO Max.

Dichos programas incluyen series de superhéroes como The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow, Black Lightning, Doom Patrol, Batwoman, Stargirl y Superman & Lois. Además de apuestas de ciencia ficción como Westworld y otras de corte más juvenil como The Chilling Adventures of Sabrina, Katy Keene y Riverdale.

En ese sentido, este tipo de cambios podrían impactar profundamente la narrativa de aquellas historias y el estudio esta consciente de ello.

“Ahora queremos ser realmente claros, nadie está dictando que Flash debería hablar con los villanos desde su habitación a través de Zoom. Ese sería un episodio terrible, terrible de The Flash”, dijo Rovner. “Pero estamos diciendo que habrá desafíos muy reales por delante, y que no será como siempre”.

Además de esos desafíos en temas de historia, el retomar el trabajo en la series también implica problemas logísticos ligados a los viajes aéreos y filmaciones en distintos países que probablemente también tendrán que ser planificados de una nueva manera.

Por lo tanto, si bien por ahora se desconoce cuándo podrán reanudar sus filmaciones las distintas series que tuvieron que detener su trabajo por el COVID-19, lo único que está claro es que entre antes quieran volver las producciones más cambios tendrán que hacer para ajustarse a las medidas de seguridad que demanda la pandemia.