Warren Ellis respondió a las acusaciones de coerción sexual: “Nunca me he considerado famoso o poderoso”

Warren Ellis finalmente respondió a las acusaciones en su contra que se habían comenzado a difundir por redes sociales durante esta semana.

En una larga declaración difundida mediante su newsletter y su cuenta de Twitter, el autor de The Authority comenzó disculpándose por lo tardío de su respuesta y continúo abordando a modo general los testimonios que surgieron en su contra.

“Nunca me he considerado famoso o poderoso, hasta el punto de haber hecho muchos chistes al respecto por más de veinte años”, escribió Ellis. “Nunca se me había ocurrido realmente que otras personas no lo veían de la misma manera: que no me involucraba como un igual cuando recibía atención, sino que actuaba desde una posición de poder y privilegio. No tomé eso en cuenta en varias de mis interacciones personales y esto fue un error y lo entiendo”.

“Si bien tomé muchas decisiones malas en mi pasado y dije muchas cosas equivocadas, déjenme ser claro, nunca he coaccionado, manipulado o abusado conscientemente de nadie, ni he agredido a nadie”, añadió. “Pero ignoraba desde dónde estaba operando en un momento en que debería haber sido claro y por eso acepto el 100% de responsabilidad”.

Casi en el cierre de su declaración, Ellis dijo que pretendía “hacer las paces” con las personas que había dañado.

“Seguiré escuchando, aprendiendo y esforzándome por ser un mejor ser humano. He tratado de hacer las paces con las personas, ya que me he dado cuenta de mis transgresiones, y continuaré haciéndolo. Me disculpé, me disculpo y continuaré disculpándome y asumiendo la responsabilidad total de mis acciones sin equívocos”, señaló.

El guionista de la serie Castlevania además concluyó su publicación advirtiendo se mantendría en silencio por un tiempo.

Las acusaciones contra Ellis comenzaron a difundirse esta semana por redes sociales luego de una publicación de Katie West. Dicho testimonio posteriormente fue borrado por la propia West, quien optó por publicar otro tweet con la intención de resaltar lo que pretendía conseguir originalmente con sus declaraciones.

“Ayer publiqué sobre hombres que abusan de su poder en la industria de los cómics para preparar, manipular emocionalmente, tener sexo o bluebeard mujeres jóvenes. Mi intención era proteger a las mujeres jóvenes de ser dañadas por este tipo de hombres en el futuro”, sentenció West.

La publicación de West sobre Ellis no fue aislada y tras su testimonio otras mujeres también salieron a hablar contra el escritor. De hecho, The Hollywood Reporter dice que hasta la noche del jueves pasado casi 50 se habían unido a un grupo privado para hablar sobre sus experiencias con el guionista.

Si bien los testimonios de cada una de ellas son diferentes, en general las acusaciones apuntan a que Ellis se acercó a ellas cuando eran jóvenes, les ofreció su ayuda como mentor y eventualmente entablaron relaciones físicas marcadas por la presión que ellas sentían al querer ingresar a la industria de los cómics.