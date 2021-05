Wil Wheaton afirmó que el abuso emocional empujó su trabajo en Stand by Me: “Mis padres me forzaron a ser un actor”

La adaptación de “Stand by Me”, la película dirigida por Rob Reiner a partir de una historia corta de Stephen King, al día de hoy sigue siendo una de las películas más clásicas sobre el crecimiento desde la niñez.

Como parte del género definido en inglés como “coming-of-age”, la película sirvió de plataforma para impulsar a un puñado de jóvenes actores, incluidos River Phoenix y Corey Feldman. Pero para el protagonista, el actor Wil Wheaton que interpretó a Gordie, la película fue una experiencia muy difícil.

“No quería ser un actor cuando era niño. Mis padres me forzaron a hacerlo, mi mamá me forzó a hacerlo. Mi madre me entrenó para que fuese a donde su agente y le dijese: quiero hacer lo que mami hace”, explicó Wheaton a Yahoo! Movies en una conversación realizada en el marco del aniversario número 35 desde el lanzamiento de la película.

Pero su madre, una actriz llamada Debra Nordean que nunca tuvo ningún rol relevante, no fue la única que fue parte de esa presión. Lo mismo pasó con su padre, el doctor Richard Wheaton.

“A través de la combinación de un increíble abuso emocional de mi padre y un montón de manipulación de mi madre, con la que me usó, eso realmente fue lo que me puso en el lugar exacto para interpretar a Gordie”, agregó.

“La experiencia de Gordie reflejó mucho mi experiencia. Ambos fuimos invisibles en nuestros hogares. Ambos tenemos un hermano que era el niño preferido. Ambos somos el chivo expiatorio de la familia. Entonces, cuando ahora veo ‘Stand by Me’, no puedo ignorar la increíble tristeza en mis ojos. Y no puedo ignorar la realidad de que fue esa tristeza, ese aislamiento lo que creo que me dio lo que Gordie necesitaba para cobrar vida y creo que Rob Reiner lo vio”, remarcó Wheaton.

Tras Stand By Me, Wheaton fue parte de Star Trek: The Next Generation, se alejó de la actuación durante varios años y volvió para llevar a cabo un montón de trabajos de voz en la animación, videojuegos y audiolibros. Además, interpretó a una versión ficcionalizada de si mismo en The Big Bang Theory.

Al día de hoy, reconoce que está distanciado de sus padres.