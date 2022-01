Will Arnett reemplazará a Armie Hammer en la próxima película de Taika Waititi

Will Arnett (Arrested Development, 30 Rock, BoJack Horseman), será parte de Next Goal Wins, la próxima película de Taika Waititi.

De acuerdo a Variety, Arnett se sumó a este proyecto amparado por Searchlight Pictures en reemplazo de Armie Hammer.

Como recordarán durante el año pasado el actor de Call Me by Your Name se instaló en el centro de la polémica debido a una serie de acusaciones que involucraban desde conductas abusivas hasta cannibalismo y desde entonces ha salido de diversos proyectos a los que ahora se suma esta nueva película de Waititi.

Next Goal Wins tomará como base al documental homónimo de 2015 que se enfocó en la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, quien intentó convertir al equipo de fútbol de Samoa Americana en una escuadra competitiva.

En ese sentido, Arnett interpretará a un ejecutivo de la Federación de Fútbol de Samoa Americana y, de acuerdo a Variety, el actor ya grabó sus escenas para la cinta que también contará con actuaciones de Elizabeth Moss, Oscar Kightley, David Fane, Beulah Koale, Lehi Falepapalangi, Semu Filipo, Uli Latukefu y Angus Sampson