Will Smith cree que ‘Las aventuras de Jim West’ es su peor película

A lo largo de su carrera Will Smith ha participado en un montón de películas que han gozado de diferentes grados de popularidad y reconocimiento, por lo que, al igual que los fanáticos, claramente el actor tiene sus producciones preferidas y también aquellas que no recuerda con tanto cariño.

Pero ¿cuál es la peor película de Will Smith? Según el propio actor sería nada más ni nada menos que Las aventuras de Jim West.

Recientemente Smith participó del segmento “Undercover” de la revista GQ y respondió a una pregunta respecto a sus mejores y peores trabajos. Así, mientras a la hora de apuntar a sus mejores producciones el actor destacó a Hombres de Negro y En busca de la felicidad, al momento de hablar del que cree que es su peor trabajo mencionó a la cinta que es conocida como Wild Wild West en inglés.

“Para (la) mejor (película), creo que hay un empate entre la primera ‘Hombres de negro’ y ‘En busca de la felicidad’. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas”, dijo Smith. “La peor (película), no lo sé. Las aventuras de Jim West es solo una espina clavada en mi costado. Verme con pantalones de montar. ... no me gusta”.

Las aventuras de Jim West estaba basada en la serie The Wild Wild West que se emitió durante la década de los ‘60 y Will Smith no es la única persona que no disfrutó de aquella producción ya que, además de registrar un mal desempeño en taquilla, también fue nominada (y ganó) varios Premios Frambuesa tras su estreno en 1999.