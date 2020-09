Worlds 2020 | Esports Manager Latam de Riot Games nos anticipa el inicio del mundial de League of Legends

Este viernes comenzó Worlds 2020, el torneo mundial de League of Legends y que cuenta con los mejores equipos de cada una de las regiones del mundo. El representante de la región en esta nueva edición del evento es la escuadra de Rainbow7, la cual comenzó con una derrota ante PSG Talon.

Previo al inicio de Worlds, es que hablamos con Martín Blaquier, Esports Manager Latam de Riot Games, quien nos comentó sobre el nivel de la región, el nivel de R7, y el futuro de la región.

¿Cuál es la expectativa para la región por parte de Riot Games, en términos competitivos?

Hay dos factores que son los principales que llevan a que la oportunidad de los esports en toda la región sea gigantesca, que es por un lado el crecimiento de los números que estamos viendo, los números son de crecimiento de alrededor, depende de la métrica, pero 70-80 por ciento año a año, que son números increíbles, no hay industrias que crezcan a este nivel, y la verdad es que estamos muy entusiasmados, y se debe a dos cosas, se debe primero a que en general a nivel global hay un interés por los esports mucho mayor, y por otro lado, hay un trabajo que está haciendo Riot Games, hace muchos años siendo el líder absoluto de lo que es la organización de competencia, nivel de calidad del broadcast, lo que lleva a que la gente también se entretenga, y aprenda cada vez más.

Esos números, nuestras proyecciones es que van a seguir creciendo aún más en los próximos años, y hablar que ahora que tenemos más de un juegop, sin dar demasiadas sorpresas, la verdad que Riot ha llegado a esta región hace muchos años, pero va a seguir invirtiendo y creciendo la escena de los esports.

¿Cómo ven desde Riot a la LLA en términos de organización en relación a otras ligas?

Estamos muy contentos con la producción de nuestro evento, el nivel de calidad, el talento que tenemos tanto cásters como para las entrevistas, y como el ecosistema en general, creemos que todavía tenemos muchísimo lugar para crecer, te mentiría si te diría que ya estamos la altura de de Corea, Estados Unidos o Europa, pero estamos yendo en esa dirección, y para hacer esto necesitamos un ecosistema que nos ayude a ir en esa misma dirección, y estoy hablando de jugadores, equipos, sponsors, partners, que todos están ayudando y cada vez hay más interés, entonces estoy muy entusiasmado por lo que se viene.

¿Qué es lo que nos falta?

Creo que es una combinación de factores, nuestra región es un poco más joven en lo que es esports por lo que no hemos tenido tanta experiencia en los equipos, las instituciones y nosotros, y mucho lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha, y mucho lo aprendemos de esas regiones que ya viene con una cultura de los esports que ya lleva varias décadas, dependiendo del juego. Es sólo una cuestión de tiempo, que todo el ecosistema apunte en la misma dirección y lo estamos haciendo, próximamente ya estaremos a ese nivel.

Uno de los elementos que más llama la atención de Worlds 2020, es el contexto en que se realiza, con una pandemia de por medio, ¿Por qué la decisión de realizarlo de todas formas y no suspenderlo cómo ocurrió con otros eventos de esports o relacionados con los videojuegos?

Totalmente, no ha sido una decisión nada fácil, es una decisión que ha tomado meses de trabajo, de equipos alrededor del mundo, para poder llevarle la máxima expresión de la escena competitiva de League of Legends a los jugadores, y creíamos que ese trabajo dentro de Riot lo podíamos lograr y lo hemos logrado, en este escenario tan único, llevando a cabo también todo el protocolo de seguridad para correr la menor cantidad de riesgo posible, no podemos entrar en detalles porque estaríamos hablando horas, pero la cantidad de cosas que hemos hecho riot para asegurar la saludad de jugadores, de equipos técnicos, de equipos de Riot de Producción, la verdad que es increíble, y creemos que vale la pena.

Se cumplen 10 años de esta competición que ya compite a nivel de los eventos deportivos mas importantes del año, y creemos que los jugadores se lo merecían, y creemos que hemos hecho un gran trabajo, y cuando veas el trabajo quien hemos hecho de producción te vas a dar cuenta de que no por ser una competencia online va a dejar de ser un espectáculo realmente único e increíble.

¿Hace unos días incluso se barajaba la posibilidad de realizar la final con público, desde Riot Games no consideran que esto puede prestarse para cuestionamientos?

Creo que estamos tomando todos los protocolos de seguridad para asegurarnos que corremos poco riesgo, esa decisión realmente no es de mi equipo, así que no puedo entrar en detalle de como se toma esa decisión.

Pasando a la escuadra que representa a Latinoamérica, Rainbow7 ‚¿Cómo ven el grupo? y ¿Cuáles son las expectativas?.

Llegar a Worlds todos los años es un evento único, creemos que vamos a poder hacer una performance digna, muy digna de un equipo que va a representar a la región. No va a ser nada fácil, pero confiamos en que los chicos se están preparando, han hecho un gran trabajo durante los últimos años para estar al nivel y creemos que los chicos están a ese nivel.

Un dato curioso, de los primeros 10 jugadores que llegaron a Challenger en este server Super Chino, de los primeros 10 uno de ellos era un miembro de R7, entonces no es una cuestión de nivel. Estamos preparados y creo que van a hacer una grna labor.

¿Los representantes de Riot Latam se ponen la camiseta o mantienen una postura más neutral?

Totalmente por la región, somos todos R7 y en definitiva somos todos Latam, y lo que más queremos es que un equipo que nos represente llegue a las instancias finales, a la etapa de grupo y realmente demuestre que hay un altísimo nivel en nuestra región y no hay razón por la cual pensar que alguien de Latinoamérica es mejor o peor que alguien de Europa o Corea.

¿Unir las ligas subió el nivel?

La respuesta corta es sí, porque en vez de haber 16 equipos representando a Latinoamérica en las dos ligas, hoy sólo tenemos 8 en la liga principal, pero eso no es lo único, todo lo que estamos haciendo de trabajo con las ligas nacionales, ahora hace poco anunciamos un escenario competitivo para universidades y escuelas, todo eso está haciendo que el vaya a seguir creciendo, entonces el futuro es todavía mejor, porque cada vez va a haber mejor jugadores que están más preparados de más chicos y todo va a hacer que empuje para arriba.

R7 llega a la fase de Play-Ins de Worlds 2020, fase que por bastante personas no es considerada como parte del mundial, y más como una fase de clasificación para este. Entre los argumentos esgrimidos es que incluso desde Riot no se le da tanta importancia a esta fase, ¿Cuál es la visión de Riot de esta fase? ¿Se siente que a ratos es un tanto descuidada?

Hemos hecho varios cambios, y creemos que esta es una parte del mundial, quizás es menos convencional que otros deportes, y quizás se hace una comparación de ese tipo, pero esto sin duda es una parte del mundial, y es una parte importante del mundial, y donde hay muchos equipos de muchas regiones que están participando, equipos de las regiones principales del mundo, tanto China, como Corea, es una etapa más del mundial, es una etapa super competitiva, donde hay mucho en juego.

El modo actual de Worlds impide que equipos que vienen de algunas regiones, como LATAM, se puedan enfrentar a los mejores del mundo, ¿se ha hablado de un cambio en el formato del torneo?

Por ahora estamos contentos con el formato, y de nuevo, los equipos se siguen enfrentando a los mejores del mundo en esta fase también, hay equipos de Corea, como Europa y Estados Unidos, y también otras regiones, como Rusia y el Sudeste Asiático, así que la verdad estamos contentos, y es una etapa más.