Xbox anticipa el “mayor salto tecnológico” de cara a su próxima consola

Durante la jornada de este jueves desde Xbox presentaron sus planes a futuro ocasión donde también se refirieron a su próxima consola señalando que será el mayor salto tecnológico entre generaciones que ha tenido Xbox.

Las declaraciones provienen desde la presidenta de Xbox, Sarah Bond, quien en el marco de la presentación señaló que “Tenemos más en camino, hay cosas emocionantes en hardware que vamos a compartir a fin de año. También hemos invertido en la hoja de ruta de la siguiente generación. En lo que estamos realmente concentrados es en entregar el mayor salto tecnológico que has visto en una generación de hardware, lo que lo hace mejor para los jugadores y mejor para los creadores y las visiones que están construyendo”.

A estas declaraciones se suman las de el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer a The Verge, donde señaló que los equipos de Xbox están pensando en diferentes tipos de hardware. “Estoy muy orgulloso del trabajo que el equipo de hardware está haciendo, no sólo para este año, si no que también a futuro”.

“Realmente estamos pensando en crear un hardware que venda a los jugadores por los aspectos únicos del hardware. Es una especie de liberación de la capacidad creativa de nuestro equipo de hardware, lo que realmente me entusiasma”, agregó.

Cabe recordar que en el último tiempo han surgido múltiples rumores de que Xbox podría estar trabajando en algún tipo de dispositivo móvil. Aunque esto aún no es confirmado, desde Microsoft señalaron a través de una publicación en el blog de Xbox que “Vemos un montón de oportunidades en diferentes tipos de dispositivos, y compartiremos detalles en nuestros futuros planes de hardware cuando estemos listos”.