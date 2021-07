Xiaomi desplazó a Apple y se posicionó como el segundo proveedor de smartphones a nivel mundial

Este año sigue avanzando de manera favorable para Xiaomi y después de su eliminación de la lista negra del gobierno de Estados Unidos, ahora la compañía china consiguió desplazar a Apple en un importante apartado del mercado de los smartphones.

Concretamente, de acuerdo un reporte de la firma Canalys, Xiaomi registró un importante crecimiento durante el segundo trimestre de este 2021 y consiguió quedarse con un 17% de la participación en mercado global de envío de smartphones.

Dicha cifra no solo ubica a Xiaomi detrás de Samsung, la compañía que actualmente lidera ese apartado con un 19%, sino que posiciona a la firma china por sobre Apple ya que los responsables del iPhone ostentan un 14% de los envíos de smartphones.

De acuerdo a Canalys, el crecimiento de Xiaomi ha sido impulsado por el aumento de envíos de la compañía a regiones como América Latina, África y Europa Occidental. Todo mientras el costo de sus equipos sigue siendo un factor a considerar.

“Ahora (Xiaomi) está transformando su modelo de negocio de retador a titular, con iniciativas como la consolidación de socios de canal y una gestión más cuidadosa de acciones antiguas en el mercado abierto. Sin embargo, todavía se inclina en gran medida hacia el mercado masivo y, en comparación con Samsung y Apple, su precio de venta promedio es de alrededor del 40% y 75% más barato, respectivamente”, dijo Ben Stanton, director de investigación de Canalys. “(...)Todos los proveedores están luchando arduamente para asegurar el suministro de componentes en medio de la escasez global, pero Xiaomi ya tiene la vista puesta en el próximo premio: desplazar a Samsung para convertirse en el proveedor más grande del mundo”.

Pese a que este nuevo hito para Xiaomi no deja de ser llamativo, cabe señalar que esta no es la primera vez que Apple es desplazado en este tipo de mediciones y anteriormente Huawei se había quedado con el segundo puesto de envíos globales en desmedro de la compañía de la manzana. No obstante, por cortesía de las medidas de Estados Unidos en su contra, actualmente Huawei ni siquiera figura en los primeros lugares de esta medición.