Xolo Maridueña espera que la película de Blue Beetle muestre “una historia que realmente no hemos visto antes”

Si bien para muchas personas Xolo Maridueña ya es conocido por su papel como Miguel Díaz en la serie Cobra Kai, pronto el actor asumirá un rol que probablemente será más reconocido que el discípulo del sensei Lawrence. Después de todo, Maridueña interpretará al héroe titular en la nueva película de Blue Beetle.

Aunque el plan original de Warner Bros contemplaba llevar a esta película directamente a HBO Max, recientemente el estudio ajustó esas ambiciones y confirmó que Blue Beetle tendrá un estreno en el cine durante 2023.

Así, aunque aún falta más de un año para el debut de la cinta, Maridueña contó en qué está la producción de esta apuesta que será dirigida por Angel Manuel Soto (La Granja).

En una entrevista con Usa Today, Maridueña fue consultado sobre su paso de Cobra Kai a Blue Beetle y señaló que espera que esta nueva cinta enfocada en un superhéroe latino sea un importante paso para la representación.

“Honestamente, se siente como si me hubiera saltado algunos escalones. Cobra Kai ha sido una oportunidad tan maravillosa, (y) se siente un poco intimidante que esta sea mi primera película y está en un ámbito que es totalmente diferente a cualquier cosa en la que haya trabajado”, dijo el actor. “Estoy nervioso, pero emocionado. Será importante, no solo para los latinos al ver a personas de color, personas de color marrón, representadas en la pantalla, sino también mostrar una historia que realmente no hemos visto antes”.

En el contexto de la edición 2021 del DC FanDome, Warner Bros reveló un arte conceptual para la película de Blue Beetle, pero como la compañía todavía no muestra una foto oficial del atuendo en la realidad, Maridueña solo se limitó a recalcar que el traje sería “increíble”.

“Hemos hecho dos pruebas del traje. Esperan que esté más musculoso cuando empecemos a filmar. Pero he visto el traje y se ve increíble”, sentenció el actor.

Blue Beetle se estrenará en agosto de 2023.