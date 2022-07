Ya está aquí el nuevo tráiler para la serie de The Sandman

En un momento digno de un sueño para los fanáticos del clásico cómic, este sábado se desarrolló un panel en la Comic-Con de San Diego para hablar sobre la primera serie de The Sandman.

Como probablemente ya tendrán claro a estas alturas, The Sandman dará su salto al terreno live-action de la mano de una serie que será amparada por Netflix. Aquel programa fue escrito por Allan Heinberg (Wonder Woman) y David S. Goyer (The Dark Knight, Foundation) junto al propio Neil Gaiman y será encabezado por Tom Sturridge como Dream.

Durante el panel de la serie en la Comic-Con 2022, Gaiman reiteró que Sturridge era el indicado para llevar Morfeo a la pantalla. Todo mientras que el actor contó que leyó el cómic “estuvo en mis huesos y en mi sangre” durante el proceso de casting.

Si bien previamente Gaiman había tanteado que la serie tendría algunas modificaciones respecto a los cómics, en el panel el autor también indicó que se siente afortunado de que su visión para esta historia no fuese alterada por otros al pasar de los cómics a la pantalla.

Pero eso no es todo porque también se anunció que Dave McKean, quien trabajó en el cómic original, diseñó los créditos de la serie.

Finalmente, aunque todo eso no deja de ser interesante, lo que nos convoca aquí es el producto final y a continuación pueden ver el nuevo avance para The Sandman:

Además de Sturridge el elenco de The Sandman contará con Gwendoline Christie como Lucifer, Vivienne Acheampong como Lucienne, Mark Hamill como Merv Pumpkinhead, Charles Dance como Roderick Burgess, Mason Alexander Park como Desire, Boyd Holbrook como The Corinthian y Kirby Howell-Baptiste como Death, entre otros.

The Sandman llegará a Netflix este 5 de agosto.