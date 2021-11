Ya está en desarrollo un reinicio de Alerta Máxima, la saga que protagonizó Steven Seagal

Considerada como la mejor película de Steven Seagal, ahora se ha dado a conocer que ya está en preparación un reinicio de Under Siege.

La película de acción, conocida en Latinoamérica bajo el nombre de “Alerta Máxima”, presentaba la historia de un soldado en funciones de cocinero que debe salvar el día luego de que un grupo de mercenarios toman control de un buque de guerra. En aquella producción también participaron Erika Eleniak y Tommy Lee Jones.

De acuerdo al portal Deadline, la película está siendo desarrollado para HBO Max bajo el trabajo del director Timo Tjahjanto (The Night Comes for Us, VHS 2) y el escritor Umair Aleem.

Además de este proyecto, Tjahjanto está trabajando en el remake de Train to Busan, que potencialmente será conocido bajo el nombre de Last Train to New York.

Por ahora no hay detalles sobre una eventual participación de Seagal, pero el éxito de la primera Under Siege no solo potenció la carrera de su director, ya que posteriormente Andrew Davis dirigió el exitoso remake de El Fugitivo, pues también dio pie a la realización de una secuela que cambió el escenario a un tren de velocidad.