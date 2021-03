Ya habrían conversaciones para una cuarta película de Jumanji

Si todo marcha de acuerdo a los planes de los productores, las nuevas películas de Jumanji podrían quedar como una trilogía y es que pese a que aún no hay anuncios oficiales al respecto, recientemente un productor confirmó que hay conversaciones para concretar una nueva película después de lo que fue Jumanji: The Next Level.

En una entrevista con Comicbook el presidente de producción de Seven Bucks Productions, Hiram Garcia, fue consultado respecto a si existían conversaciones para concretar una nueva película de Jumanji.

“100%”, respondió el productor. “Sabes, siempre estamos teniendo conversaciones y esto es una familia, ese grupo completo es así. Es difícil imaginar o recordar un momento en el que estuve en un set donde es solo un grupo querido de elenco, equipo y actores y esa es solo una de esas cosas en las que sabemos que tenemos una gran idea que queremos hacer con ella. Lo hemos estado discutiendo”.

“Se han mantenido conversaciones, estamos en el proceso de avanzar en eso”, agregó. “No puedo decirte nada, pero tenemos grandes planes para ello y ese es uno de nuestros proyectos favoritos en el que trabajar y eso se está cocinando”.

Jumanji: The Next Level se estrenó en 2019 y aunque una nueva película no está asegurada, todo apunta a que por lo menos existe interés para continuar esta franquicia que abarca a las dos películas protagonizadas por Dwayne Johnson y la entrega original de 1995.